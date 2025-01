Lo que debe saber sobre la Bahía de Guantánamo, la base donde Trump enviará a migrantes criminales

ARCHIVO - En esta fotografía revisada por oficiales militares de Estados Unidos se muestra un letrero con el mensaje "República de Cuba. Territorio libre de América", detrás de una puerta que delimita la frontera con la base naval de la Bahía de Guantánamo de Estados Unidos en Cuba, el 6 de junio de 2018. (AP Foto/Ramon Espinosa, Archivo) Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.