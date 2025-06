Líderes indígenas critican construcción de "Alcatraz de los Caimanes" en tierras sagradas de Florida

Quedan 15 aldeas tradicionales Miccosukee y Seminole en Big Cypress, así como terrenos ceremoniales y de entierro y otros sitios de reunión, testificó Cypress ante el Congreso en 2024.

"Vivimos aquí. Nuestros antepasados lucharon y murieron aquí. Están enterrados aquí", señaló. "El Big Cypress es parte de nosotros, y nosotros somos parte de él".

Los críticos han condenado la instalación y lo que llaman la aparente dependencia del estado en los caimanes como medida de seguridad como un espectáculo cruel, mientras que DeSantis y otros funcionarios estatales la han defendido como parte de los esfuerzos enérgicos de Florida para llevar a cabo la represión de inmigración del presidente Donald Trump.

La Guardia Nacional de Florida se está preparando para desplegar hasta 100 soldados en la instalación el 1 de julio para proporcionar seguridad en el sitio y aumentar el personal, y otros apoyos "según lo indicado".

"No tenemos un calendario establecido para esta misión debido a la naturaleza fluida de la situación, pero permaneceremos en el terreno mientras seamos necesarios y bajo la dirección del gobernador DeSantis", dijo la portavoz de la Guardia Nacional de Florida, Brittianie Funderburk, en un comunicado.

Los líderes indígenas y los ambientalistas instaron al estado a cambiar de rumbo y señalaron que se han invertido miles de millones de dólares en fondos estatales y federales en la restauración de los Everglades en los últimos años, una inversión que, según dicen, está en peligro por los planes de albergar a unos 1.000 migrantes en el sitio por un tiempo indeterminado.

Los líderes indígenas y activistas planean reunirse nuevamente en el sitio el sábado para realizar una manifestación con el fin de destacar la razón por la que el área es "sagrada" y debe ser "protegida, no destruida".

"Este lugar se convirtió en nuestro refugio en tiempos de guerra. Nos proporciona un lugar para continuar nuestra cultura y tradiciones", escribió la líder Miccosukee Betty Osceola en una publicación en las redes sociales anunciando la manifestación.

"Y necesitamos protegerlo para nuestras futuras generaciones", agregó.

Kate Payne es miembro del cuerpo de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa nacional de servicio sin fines de lucro que coloca periodistas en redacciones locales para informar sobre temas poco cubiertos.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press