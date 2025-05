Líderes del sector tecnológico y musical en EEUU piden al Senado protección contra videos falsos

La cantante de música country Martina McBride, izquierda, y Mitch Glazier, director general de la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos, participan en una audiencia del panel sobre privacidad, tecnología y la ley de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado sobre los videos falsos creados con inteligencia artificial, el miércoles 21 de mayo de 2025, en Washington. (AP Foto/Jacquelyn Martin) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.