Legisladores de Texas amplían normas para prohibir libros de escuelas por contenido sexual

El gobernador de Texas, Greg Abbott, ofrece una conferencia de prensa antes del despliegue de guardias nacionales de Texas en la frontera entre Estados Unidos y México, en Austin, Texas, el lunes 8 de mayo de 2023. Texas revisará su definición de material explícito sexual o posiblemente dañino para los niños para prohibir libros de bibliotecas escolares y concertadas, dentro de una propuesta de ley aprobada en el Senado estatal el martes por la noche y enviada al gobernador, el republicano Greg Abbott. (AP Foto/Eric Gay) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved