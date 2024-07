Las Vegas fija récord de 5to día consecutivo con más de 46 grados mientras continúa la ola de calor

ARCHIVO - Gente que se refresca en rociadores de agua en el Strip de Las Vegas, el domingo 7 de julio de 2024 en Las Vegas. Acostumbrados a no dar importancia al calor, los vecinos de Las Vegas miran ahora el termómetro mientras la ciudad desértica va camino de batir un récord de más días con más de 46 grados Celsius durante una persistente ola de calor. (AP Foto/John Locher, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.