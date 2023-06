Las tormentas causan daños y apagones en EEUU y dejan un muerto en Indiana

En esta imagen tomada de un video, el tejado de una casa se ve muy dañado tras el paso de un tornado el domingo 25 de junio de 2023 en el condado Johnson, Indiana. (WRTV via AP)

Funcionarios de gestión de emergencias del condado no respondieron de inmediato a un email de The Associated Press pidiendo información adicional sobre las víctimas y la extensión de los daños.