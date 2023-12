Las piñatas, una tradición que pinta de color y alegría las navidades mexicanas

Un trabajador cuelga una piñata con la tradicional forma de esfera con siete picos, que se rellena con frutas y dulces, en un negocio familiar en Acolman, al norte de Ciudad de México, el miércoles 13 de diciembre de 2023. Esta artesanía tradicional tiene un origen religioso y está cargada de simbolismo: cada cono representa uno de los siete pecados capitales, por eso se golpea la piñata hasta destruirla como una forma de alejarse de esos pecados. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Funcionarios colocan cuerdas para una feria de piñatas como parte de las fiestas navideñas en Acolman, al norte de la Ciudad de México, el miércoles 13 de diciembre de 2023. El negocio artesano de las piñatas se mantiene todo el año, principalmente para fiestas de cumpleaños, pero despunta significativamente en diciembre como parte de las tradiciones mexicanas navideñas. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

María de Lourdes Ortiz Zacarías vende piñatas en su pequeño negocio familiar en Acolman, al norte de Ciudad de México, el miércoles 13 de diciembre de 2023. La familia empezó con su local en Acolman, donde la madre de Ortiz Zacarías era conocida como "la reina de las piñatas" antes de su fallecimiento. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Papeles de colores cortados para decorar piñatas, una artesanía navideña, colgados en un negocio familiar en Acolman, al norte de Ciudad de México, el miércoles 13 de diciembre de 2023. Hay infinitos diseños, desde personajes de Disney a figuras políticas, pero la forma tradicional de la piñata es de una esfera con siete picos, como una estrella. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Una turista se toma una foto con un pintura sobre misioneros católicos rompiendo una piñata, expuesta dentro de un edificio municipal en Acolman, al norte de Ciudad de México, el miércoles 13 de diciembre de 2023. El cronista español Juan de Grijalva escribió que los monjes augustinos usaban las piñatas a inicios del siglo XVI en un convento en Acolman. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

María de Lourdes Ortiz Zacarías vende piñatas en su pequeño negocio familiar en Acolman, al norte de Ciudad de México, el miércoles 13 de diciembre de 2023. La familia empezó con su local en Acolman, donde la madre de Ortiz Zacarías era conocida como "la reina de las piñatas" antes de su fallecimiento. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Una piñata tradicional expuesta en un edificio municipal en Acolman, al norte de Ciudad de México, el miércoles 13 de diciembre de 2023. Esta artesanía tradicional tiene un origen religioso y está cargada de simbolismo: cada cono representa uno de los siete pecados capitales, por eso se golpea la piñata hasta destruirla como una forma de alejarse de esos pecados. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Un artesano de piñatas trabaja una con la forma tradicional, una esfera con siete picos, en un pequeño negocio familiar en Acolman, al norte de Ciudad de México, el miércoles 13 de diciembre de 2023. Esta artesanía tradicional tiene un origen religioso y está cargada de simbolismo: cada cono representa uno de los siete pecados capitales, por eso se golpea la piñata hasta destruirla como una forma de alejarse de esos pecados. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Papel picado anuncia la feria de la piñata en Acolman, al norte de Ciudad de México, el miércoles 13 de diciembre de 2023. Los abuelos mexicanos recuerdan aún épocas en las que las piñatas se hacían con vasijas de barro cubiertas con papel y rellenas de azúcar, frutas y cacahuates. Pero la tradición ha avanzado con los años y ahora hay piñatas de muchas figuras. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.