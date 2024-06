Las mejores fotos de la semana en América Latina

La vista en un muelle desierto de Miramar mientras se formaba la tormenta tropical Alberto, la primera tormenta con nombre de esta temporada de huracanes, en el sudoeste del Golfo de México, el 19 de junio del 2024. (Foto AP /Fabian Melendez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Margarita Salazar trata de protegerse del calor en Veracruz, México, el 16 de junio del 2024. (Foto AP/Felix Marquez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Bolsas con cadáveres de personas que murieron en un deslizamiento causado por fuertes lluvias, en El Placer, Ecuador, el 17 de junio del 2024. (Foto AP/Dolores Ochoa) The Associated Press

Una protesta durante una huelga convocada por el sindicato de la construcción en Ciudad de Panamá, el 20 de junio del 2024. (Foto AP /Matias Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un preso celebra el gol de su equipo en un partido de fútbol entre cárceles, en la prisión de Sarita Colonia en Callao, Perú, el 18 de junio del 2024. (Foto AP/Guadalupe Pardo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El puerto de Rodman, luego que las autoridades del Canal de Panamá anunciaron que aumentarán el tránsito por la vía interoceánica tras restricciones derivadas de una sequía, en la Ciudad de Panamá, el 13 dfe junio del 2024. (Foto AP /Matias Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Participantes en una misa para agradecer a los que ayudan a los pobres en el santuario de la Virgen de Caacupé en La Matanza, Argentina, el 19 de junio del 2024. (Foto AP /Rodrigo Abd) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

La policía investiga el lugar de un choque de trenes en San Bernardo, Chile, el 20 de junio del 2024. (Foto AP/Esteban Felix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un fan de la India en el partido de cricket entre Afganistán y la India en Bridgetown, Barbados, el 20 de junio del 2024. (Foto AP/Ricardo Mazalán) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved