Las mejores fotos de la semana en América Latina

Chris Woakes de Inglaterra en un partido de cricket contra las Indias Occidentales en el Estadio Brian Lara, en Tarouba, Trinidad y Tobago, el 19 de diciembre de 2023. (Foto AP /Ricardo Mazalan)

Una locomotora abandonada en una zona llamada un cementerio de trenes en las afueras de Uyuni, Bolivia, el 15 de diciembre de 2023. . (Foto AP /Juan Karita)

Un bailarín participa en una procesiópn en honor a San Tomás patrón de Chichicastenango en Guatemala, el 21 de diciembre de 2023. (Foto AP /Moises Castillo)

Un mural de Lionel Messi en Buenos Aires, el 18 de diciembre de 2023, un año después que Messi guió a la selección nacional a la victoria en el Mundial. (Foto AP/Gustavo Garello)

Una pereza llamada Buba, cuyas patas se quemaron cuando Buba tocó accidentalmente un cable eléctrico, en su jaula en el Instituto Vida Livre, en Rio de Janeiro, Brasil, el 20 de diciembre de 2023. (Foto AP/Bruna Prado)

Piñatas navideñas en el mercado Jamaica en la Ciudad de México, el 14 de diciembre de 2023. (Foto AP/Fernando Llano)

Las sombras, proyectadas en una pared, de manifestantes que protestan contra las medidas económicas del nuevo gobierno, en el Congreso Nacional, en Buenos Aires, el 21 de diciembre de 2023. (Foto AP/Rodrigo Abd)

Una mujer realizando el peregrinaje al santuario de San Lázaro en El Rincón, Cuba, el 16 de diciembre de 2023.. ( Foto AP/Ismael Francisco)

Un funcionario electoral prepara un centro de votación en el Estadio Nacional de Santiago, Chile, para el referéndum sobre una reforma constitucional, el 16 de diciembre de 2023. (Foto AP /Esteban Felix)

Jorge Barroso, vestido de Santa Claus, llega para visitar a una comunidad en la selva amazónica, cerca de Careiro da Varzea, en el estado Amazonas, Brasil, el 16 de diciembre de 2023. (Foto AP/Edmar Barros)