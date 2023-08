Las mejores fotos de la semana en América Latina

Ataúdes de color rosa con motivos de Barbie, expuestos en una funeraria en Ahuachapan, El Salvador, el 4 de agosto de 2023. Según el responsable del negocio, la idea fue recibida como un toque de alegría ante la pérdida de un ser querido. (AP Foto/Salvador Meléndez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Varias personas alejan a una mujer ensangrentada luego de que el candidato presidencial Fernando Villavicencio fue asesinado a tiros en un mitin de campaña en el exterior de una escuela en Quito, Ecuador, el 9 de agosto de 2023. Villavicencio, de 59 años y quien era conocido por oposición a los cárteles de la droga, fue asesinado a menos de dos semanas de la celebración de unas elecciones presidenciales extraordinarias. (API vía AP)

Sindicalistas asisten a un mitin de la Confederación General del Trabajo con el ministro de Economía, Sergio Massa, aspirante a la presidencia, en Buenos Aires, Argentina, el 8 de agosto de 2023. Todos los partidos políticos celebrarán elecciones primarias el 13 de agosto. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El sudafricano Jean Kleyn agarra la pelota durante un partido de rugby frente a Argentina en el estadio José Amalfitani de Buenos Aires, Argentina, el 5 de agosto de 2023. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Sonia Guajajara, ministra de los Pueblos Indígenas, interviene en una conferencia de prensa durante los Diálogos de la Amazonía en Belem, Brasil, el 6 de agosto de 2023. Los Diálogos de la Amazonía precedieron a la Cumbre de la Amazonía, que cerró con una hoja de ruta para proteger los bosques tropicales pero sin compromisos concretos para terminar con la deforestación. (AP Foto/Eraldo Peres) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Manifestantes tratan de volcar un auto para bloquear una calle durante una protesta contra la inseguridad, en Puerto Príncipe, Haití, el 7 de agosto de 2023. Las vidas de los haitianos se han visto alteradas por la incesante violencia de las pandillas, que ha agravado la pobreza en un país que espera la decisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre el posible despliegue de una fuerza armada internacional. (AP Foto/Odelyn Joseph) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una activista coloca rosas en la playa de Copacabana en recuerdo de los fallecidos en una explosión en el puerto de Beirut en 2020, en el aniversario de la tragedia en la capital libanesa, en Río de Janeiro, Brasil, el 4 de agosto de 2023. Cientos de toneladas de nitrato de amonio explotaron en el puerto de Beirut causando centenares de muertos y miles de heridos. (AP Foto/Silvia Izquierdo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Hinchas del Sao Paulo de Brasil celebran su victoria sobre el San Lorenzo argentino en la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, en Sao Paulo, Brasil, el 10 de agosto de 2023. Sao Paulo se impuso 2-0. (AP Foto/Andre Penner) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Varias mujeres escuchan a Sandra Torres, candidata presidencial del partido UNE, durante un acto de campaña en San Juan Sacatepequez, Guatemala, el 6 de agosto de 2023. Torres se enfrentará a Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, en el balotaje previsto para el 20 de agosto. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Catia Lattouf posa para una fotografía con los colibríes que cuida en su departamento, que ha convertido en una clínica improvisada para los diminutos pájaros, en la Ciudad de México, el 7 de agosto de 2023. Lattouf atiende a unos 60 colibríes y se ha convertido en una referencia para los amantes de los pájaros, tanto aficionados como profesionales, en todo México y otras partes de Latinoamérica. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.