Las mejores fotos de la semana en América Latina

Líderes indígenas de la provincia de Jujuy queman incienso durante las celebraciones del Día de la Pachamama, en Buenos Aires, Argentina, el 1 de agosto de 2023. La protesta del grupo, que coincide con el Día de la Pachamama, está dirigida también contra una reforma constitucional que, según dicen, atenta contra sus derechos ancestrales a tierras que el estado quiere utilizar para extraer litio. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Una paloma pasa volando por delante de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de Guatemala, el 28 de julio de 2023. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Luciano Sánchez, del Argentinos Juniors de Argentina (izquierda), se lamenta tras lesionarse la rodilla en una jugada con Marcelo, del Fluminense de Brasil, durante un partido de los octavos de final de la Copa Libertadores, en el estadio Diego Armando Maradona de Buenos Aires, Argentina, el 1 de agosto de 2023. (AP Foto/Iván Fernández) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un guía espiritual aymara arroja alcohol a una hoguera durante uan ceremonia en honor a la Pachamama, o Madre Tierra, en La Cumbre, una montaña considerada sagrada a las afueras de La Paz, Bolivia, el 1 de agosto de 2023. Según la tradición aymara, la Pachamama se despierta hambrienta y sedienta cada agosto después de la temporada seca y, para saciarla, los devotos arrojan ofrendas incluyendo fruta, coca, dulces y fetos de llama muertos a una hoguera. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Shimron Hetmyer, de Indias Occidentales, golpea la pelota ante la mirada de Ishan Kishan, de India, durante su primer partido de críquet T20 en el estadio Brian Lara de Tarouba, Trinidad y Tobago, el 3 de agosto de 2023. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer llora durante el velorio del líder indígena regional Fredy Campo Bomba, en Caldono, Colombia, el 29 de julio de 2023. Campo Bomba fue asesinado por pistoleros no identificados el 26 de julio. (AP Foto/Andrés Quintero) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Un coche de teleférico se dirige al vecindario de San Agustín mientras una súperluna ilumina el cielo de Caracas, Venezuela, el 1 de agosto de 2023. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Fanáticos del Argentinos Juniors de Argentina animan debajo de una pancarta gigante antes del partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores frente al Fluminense de Brasil, en el estadio Diego Armando Maradona de Buenos Aires, Argentina, el 1 de agosto de 2023. (AP Foto/Iván Fernández) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer baila durante la Marcha de Mujeres Negras contra el racismo, la violencia y la opresión, en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, Brasil, el 30 de julio de 2023. (AP Foto/Bruna Prado) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.