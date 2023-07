Las mejores fotos de la semana en América Latina

Un miembro de la afición del Caracas FC, conocida como los Diablos Rojos, sostiene un bote de humo durante un partido contra el Deportivo Táchira en el Estadio Olímpico de Caracas, Venezuela, el 23 de julio de 2023. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un músico vestido con un traje de plumas toca el acordeón en honor a San Francisco Solano durante una procesión en su honor, en Emboscada, Paraguay, el 24 de julio de 2023. Según la leyenda, cuando estaba en su lecho de muerto en un convento en Perú, los pájaros se asomaban a la ventana de Solano para cantarle, lo que inspiró a sus seguidores a vestirse con trajes de pájaro e hizo que se le conociese como el santo de los pájaros. (AP Foto/Jorge Sáenz) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El cuartel militar de Moncada, iluminado de madrugada durante una ceremonia para conmemorar el 70mo aniversario del asalto al lugar, ahora convertido en escuela, en Santiago, Cuba, el 26 de julio de 2023. Cuba conmemora el ataque rebelde de 1953 liderado por Fidel y Raúl Castro, que está considerado el inicio de la revolución de Fidel que culminó con el derrocamiento del dictador Fulgencio Batista. (AP Foto/Ismael Francisco) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Migrantes, en su mayoría centroamericanos, que viajaban hacia Estados Unidos en un camión, detenidos por agentes migratorios mexicanos y efectivos de la Guardia Nacional, en Veracruz, México, el 23 de julio de 2023. (AP Foto/Félix Márquez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Varias personas lloran ante el cadáver de un hombre, muerto en circunstancias desconocidas, en una calle en Durán, Ecuador, el 21 de julio de 2023. Ecuador vive una grave ola de violencia que las autoridades achacan a disputas entre grupos del crimen organizado. (AP Foto/Dolores Ochoa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un grupo de personas asiste al velorio de la cantante chilena Cecilia "La Incomparable" Pantoja, en el teatro Caupolican, en Santiago, Chile, el 25 de julio de 2023. Pantoja falleció antes en el día a los 79 años. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Miembros de la Policía Nacional patrullan durante una operación contra las bandas en el vecindario de Tabare, en Puerto Príncipe, Haití, el 25 de julio de 2023. (AP Foto/Odelyn Joseph) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un motociclista se coloca por delante de sus rivales en una competición en una antigua pista de aviación inutilizada, en San Nicolás de Bari, Cuba, el 23 de julio de 2023. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una niña, con una camiseta de Barbie, juega en un tobogán hinchable durante la celebración del Día del Niño para pacientes pediátricos e hijos de empleados universitarios, en Caracas, Venezuela, el 25 de julio de 2023. (AP Foto/Ariana Cubillos) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El capitán de India, Rohit Sharma, y sus compañeros celebran la expulsión de Kirk McKenzie, de Indias Occidentales, mientras empieza a llover en el tercer día de su segundo partido de críquet en Queen's Park, en Puerto España, Trinidad y Tobago, el 22 de julio de 2023. (AP Foto/Ricardo Mazalán) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved