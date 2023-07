Las mejores fotos de la semana en América Latina

Candelaria Cabrera, arriba a la derecha, sujeta un balón mientras su equipo Huracán de Chabas posa para fotos en el campo antes del partido contra Alumni en Arequito, Santa Fe, Argentina, el 19 de junio de 2023. La lucha de Candelaria por seguir jugando fue un momento importante en el fútbol femenino argentino. (Foto AP /Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Mateo Carreras, de Los Pumas de Argentina, tras un partido de rugby contra el equipo All Blacks de Nueva Zelanda en el Estadio Malvinas Argentinas en Mendoza, Argentina, el 8 de julio de 2023. (Foto AP /Nicolas Aguilera)

Unos gallos en una protesta contra una propuesta que prohibiría las peleas de gallos, de toros y otras luchas de animales, en Ciudad de México, el 13 de julio de 2023.. (Foto AP /Marco Ugarte)

Policías montan guardia frente a la sede del tribunal electoral en Ciudad de Guatemala el 8 de julio de 2023.. (Foto AP /Moises Castillo)

Fotos de personas desaparecidas durante la dictadura del general Augusto Pinochet, en un museo en Santiago de Chile el 7 de julio de 2023. (Foto AP /Esteban Felix)

Lázaro Martínez, de Cuba, compite en salto en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador, El Salvador, el 7 de julio de 2023. (AP Photo/Arnulfo Franco)

Monseñor Víctor Manuel Fernández, arzobispo de La Plata, oficia misa en la catedral de La Plata, Argentina, el 9 de julio de 2023. Fernández fue designado por el papa Francisco como director del Dicasterio para la Doctrina de la Fe en el Vaticano (Foto AP /Natacha Pisarenko)