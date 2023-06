Las mejores fotos de la semana en América Latina

Hinchas del Millonarios animan antes del inicio del partido por el título del campeonato colombiano contra Atlético Nacional, en el estadio El Campín, en Bogotá, Colombia, el 24 de junio de 2023. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Pescadoras y pescadores levantan una red ante la costa de Chuao, Venezuela, el 7 de junio de 2023. Algunas mujeres se unen a la tradición familiar de la pesca y, en otros casos, inician nuevas carreras tras perder sus empleos durante la crisis económica en Venezuela. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Dos hombres bailan durante la marcha anual del Orgullo, en Santiago, Chile, el 25 de junio de 2023. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Un caimán flota en las aguas del parque Alfredo Sirkis, que utiliza técnicas naturales para criar plantas acuáticas que filtran el agua de las cuencas hidrográficas que desembocan en la laguna de Piratininga, en Niteroi, Brasil, el 28 de junio de 2023. (AP Foto/Bruna Prado) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Varias personas encienden velas a medianoche alrededor del Palacio Legislativo para en el 50 aniversario del golpe militar de 1973, en Montevideo, Uruguay, el 26 de junio de 2023. (AP Foto/Matilde Campodonico) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El puertorriqueño Brian Afanador compite en la final individual de tenis de mesa contra el cubano Andy Pereira en los Juegos Centroamericanos, en San Salvador, El Salvador, el 27 de junio de 2023. (AP Foto/Arnulfo Franco) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Fotos de clientes de Beyond Roots, una empresa privada que incluye una tienda de ropa, un salón de belleza especializado en cabello afro y varios proyectos culturales, dirigido por Adriana Heredia, cuelgan en la pared de otro negocio en La Habana, Cuba, el 6 de junio de 2023. “Estoy súper feliz con esta nueva disposición que tiene la embajada de EEUU a abrirnos camino en cuanto a conocimientos... eso es un pendiente que tenemos”, dijo Heredia, que forma parte del pequeño grupo de empresarios que se benefició del programa de formación empresarial ofrecido por la embajada estadounidense en la isla. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Indígenas celebran el "Inti Raymi", o Festival del Sol, en Cotacachi, Ecuador, el 24 de junio de 2023. A lo largo de los Andes, desde el extremo sur de Argentina hasta Colombia en el norte, las comunidades indígenas se reúnen en junio para celebrar el solsticio de invierno en el hemisferio sur y rendir homenaje a Inti, el guardián inca del sol, con la esperanza de que conceda buenas cosechas. (AP Foto/Dolores Ochoa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una participante espera para competir en el concurso de belleza Miss Cholita Pacena 2023, en Valle de La Luna, a las afueras de La Paz, Bolivia, el 23 de junio de 2023. La competencia anual reconoce la moda y la belleza de las mujeres aymara, así como su dominio del estilo de vida y la lengua de la comunidad. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Varias personas observan el nivel del río Mapocho durante un aguacero, en el centro de Santiago, Chile, el 23 de junio de 2023. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.