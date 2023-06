Las mejores fotos de la semana en América Latina

Bailarines participan en el ballet cómico, interpretado únicamente por hombres, "Hombres en tutús", en el teatro Ciudad Esperanza Iris de la Ciudad de México, el 17 de junio de 2023. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un auto dañado, reposa en un cementerio luego de las fuertes lluvias caídas en Caraa, en el estado de Río Grande do Sul, Brasil, el 18 de junio de 2023. Según las autoridades, al menos ocho personas fallecieron y otras 19 están desaparecidas luego de la fuerte tormenta que barrió la región. (AP Foto/Wesley Santos)

Skaters celebran del Día del Skateboarding en Santiago, Chile, el 21 de junio de 2023. (AP Foto/Esteban Félix)

Manifestantes asisten a un manifestante herido durante choques entre la policía e inconformes en San Salvador de Jujuy, Argentina, el 20 de junio de 2023. Una reforma constitucional provincial recién aprobada ha provocado protestas en toda la región. Según los críticos, restringe el derecho a la protesta por motivos sociales. (AP Foto/Juan Burgos)

Maestros, sindicatos y estudiantes de universidades públicas protestan contra los recortes presupuestarios en educación propuestos por el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, y su ministra de Educación, Khatarina Müller, en San José, Costa Rica, el 20 de junio de 2023. (AP Foto/Carlos González)

Little Miss Salma posa antes de participar en una carrera de tacones para recaudar fondos para Casa Frida, un centro que apoya a la comunidad LGBTQ+, en la Ciudad de México, el 17 de junio de 2023. (AP Foto/Marco Ugarte)

Visitantes observan la exposición "Luces de Corea" en el Centro Cultural Coreano en Sao Paulo, Brasil, el 22 de junio de 2023. La muestra, que contiene alrededor de 1.200 linternas, acerca el tradicional festival coreano a Sao Paulo como parte de las conmemoraciones del 60 aniversario de la inmigración coreana a Brasil. (AP Foto/Andre Penner)

Familiares de las presas esperan en el exterior de la entrada del penal femenino de Támara, a las afueras de Tegucigalpa, Honduras, el 20 de junio de 2023. Un motín en el centro acabó con la vida de al menos 41 reas, la mayoría de las cuales fallecieron quemadas, dijo un oficial de la policía hondureña. (AP Foto/Elmer Martínez)

Mujeres indígenas mapuche se preparan para conmemorar el Día Nacional de los Pueblos Indígenas dentro de la celebración del "We Tripantu", el año nuevo mapuche, que coincide con el solsticio de invierno en el hemisferio sur, en el Parque Centro Ceremonial de Pueblos Originarios en Santiago, Chile, el 19 de junio de 2023. (AP Foto/Esteban Félix)

Danzantes ataviados con máscaras demoníacas actúan durante una procesión del Corpus Christi cerca de la basílica de Santa María La Antigua, en la Ciudad de Panamá, el 18 de junio de 2023. El Corpus Christi es una fiesta religiosa que celebra el cuerpo y la sangre de Cristo. (AP Foto/Arnulfo Franco)