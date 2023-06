Las mejores fotos de la semana en América Latina

Hulk, del Atlético Mineiro de Brasil, celebra su gol contra el Alianza Lima peruano en un choque del grupo G de la Copa Libertadores, en el estadio Alejandro Villanueva, en Lima, Perú, el 6 de junio de 2023. (AP Foto/Martín Mejía) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un hombre fuma marihuana durante el festival Open Plaza, organizado por Granjamadre, una empresa dedicada a la producción de marihuana, en Asunción, Paraguay, el 4 de junio de 2023. (AP Foto/Jorge Saenz)

Varios pescadores, sentados sobre sus redes en Choroni, en el estado venezolano de Aragua, el 6 de junio de 2023. (AP Foto/Matías Delacroix)

Fieles levantan las manos mientras un pastor protestante dirige el rezo en una iglesia de Puerto Príncipe, Haití, el 2 de junio de 2023. (AP Foto/Ariana Cubillos)

El holandés Joran van der Sloot es conducido en un vehículo policial desde una prisión de máxima seguridad a un aeropuerto para ser extraditado a Estados Unidos, a las afueras de Lima, Perú, el 8 de junio de 2023. Der Sloot, el principal sospechoso en la desaparición de Natalee Holloway en 2005, llegó a Estados Unidos procedente de Perú el mismo día para enfrentar cargos por intento de extorsión a la madre de la adolescente. (AP Foto/Martín Mejía)

El surfista brasileño Naysson Costa cabalga unas olas llamadas "Pororoca" durante el festival de surf amazónico celebrado en el Canal do Perigoso, en la desembocadura del río Amazonas cerca de Chaves, en el archipiélago de las Islas Marajo, en el estado de Pará, Brasil, el 5 de junio de 2023. (AP Foto/Eraldo Peres)

Un hombre en silla de ruedas recibe ayuda para cruzar una calle anegada por las fuertes lluvias, en Puerto Príncipe, Haití, el 3 de junio de 2023. (AP Foto/Odelyn Joseph)

El futbolista israelí Dor Turgeman reacciona tras perder con Uruguay en las semifinales del Mundial Sub20 de la FIFA, en el estadio Diego Maradona de La Plata, Argentina, el 8 de junio de 2023. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Maria Galán, enferma de dengue, tendida en su cama en el vecindario de San Pablo, en Piura, Perú, el 4 de junio de 2023. El dengue, una enfermedad infecciosa transmitida por un mosquito, causa síntomas similares a los de la gripe como dolor muscular y fiebre. (AP Foto/Martín Mejía)

Varias personas forman una cadena humana en la costa de Sao Conrado para abrazar de forma simbólica el mar con motivo del Día de los Océanos, en Río de Janeiro, Brasil, el 8 de junio de 2023. (AP Foto/Bruna Prado)

Rony, del Palmeiras de Brasil, hace una pirueta en el aire para celebrar un gol que más tarde fue anulado por fuera de juego, durante un partido del Grupo C de la Copa Libertadores frente al Barcelona de Ecuador, en el estadio Allianz Parque de Sao Paulo, Brasil, el 7 de junio de 2023. (AP Foto/Andre Penner)