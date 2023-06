Las mejores fotos de la semana en América Latina

Un miembro de la comunidad LGBTQ+ participa en una clase de defensa personal organizada por el Movimiento Homosexual de Chile y la embajada de Tailandia, como parte de los eventos por el mes del Orgullo en Santiago de Chile, el sábado 27 de mayo de 2023. (Foto AP/Esteban Félix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

La gente sube a las escaleras mecánicas durante la inauguración del centro comercial Sambil La Candelaria en medio de una inflación vertiginosa y creciente, en Caracas, Venezuela, el domingo 28 de mayo de 2023. (Foto AP/Matías Delacroix)

La Fundición Ventanas, de la empresa estatal Codelco, se encuentra en el primer día de su cierre en la Bahía de Quintero en Puchuncaví, Chile, el miércoles 31 de mayo de 2023. (Foto AP/Esteban Félix)

Un indígena guaraní bloquea la carretera Bandeirantes con un arco y una flecha frente a una barricada en llamas para protestar por la legislación propuesta que cambiaría la política que demarca las tierras indígenas, en las afueras de Sao Paulo, Brasil, el martes 30 de mayo de 2023. (Foto AP/Ettore Chiereguini)

Elise Messadien llora junto al cuerpo de su ahijada de 1 año, que se cree que murió de deshidratación, en un refugio para personas desplazadas por la violencia de pandillas, en Puerto Príncipe, Haití, el 30 mayo de 2023. (Foto AP/Ariana Cubillos)

Indígenas sostienen una bandera nacional brasileña manchada con tinta roja durante una marcha para protestar por la legislación propuesta que cambiaría la política que demarca las tierras indígenas, en Brasilia, Brasil, el martes 30 de mayo de 2023. (Foto AP/Gustavo Moreno)

Kim Yong-hak de Corea del Sur cae durante un partido de fútbol del Grupo F de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA contra Gambia en el estadio Malvinas Argentinas en Mendoza, Argentina, el domingo 28 de mayo de 2023. (Foto AP/Natacha Pisarenko)

William Tesillo, del equipo mexicano León, a la izquierda, celebra con su compañero de equipo Adonis Frías, después de anotar el primer gol de su equipo contra Los Ángeles FC durante el partido de ida de la final del campeonato de CONCACAF en el estadio León en Guanajuato, México, el miércoles 31 de mayo de 2023. (Foto AP/Eduardo Verdugo)

Miles de personas se unen para formar la imagen más grande de una bicicleta en un intento de romper un récord mundial Guinness, en el parque O'Higgins en Santiago, Chile, el sábado 27 de mayo de 2023. El evento fue organizado por el gobierno regional para promover los próximos Juegos Panamericanos 2023, que se realizarán en la capital chilena del 20 de octubre al 5 de noviembre. (AP Foto/Esteban Felix)

Un minero de oro lleva un saco de rocas a un molino en una mina en El Callao, estado de Bolívar, Venezuela, el sábado 29 de abril de 2023. (Foto AP/Matias Delacroix)