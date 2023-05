Las mejores fotos de la semana en América Latina

Andrés Ferrari, de Uruguay, ejecuta una tijera contra Inglaterra, durante un partido del Grupo E de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA en el estadio Diego Maradona, en La Plata, Argentina, el jueves 25 de mayo de 2023. (AP Foto/Gustavo Garello) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El portero Adam Hrdina, de Eslovaquia, no logra impedir el segundo gol de Ecuador en un partido del Grupo B de la Copa Mundial Sub 20 de la FIFA en el estadio San Juan, en San Juan, Argentina, el martes 23 de mayo de 2023. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

El dueto de guitarristas Hermanos Gutiérrez --Estevan, a la izquierda, y Alejandro-- actúan durante un concierto en la Ciudad de México, el domingo 21 de mayo de 2023. (AP Foto/Berenice Bautista) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un cielo rojo se cierne al atardecer en Montevideo, Uruguay, el miércoles 24 de mayo de 2023, antes del inicio de un partido de la Copa Libertadores en el estadio Centenario. (AP Foto/Matilde Campodonico) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Personas protestan contra el racismo del que fue víctima el futbolista astro brasileño Vinicius Junior, que juega para el club español Real Madrid, afuera del consulado español en Sao Paulo, Brasil, el martes 23 de mayo de 2023. Vinicius, quien es negro, ha sido blanco de repetidas mofas racistas desde su llegada a España hace cinco años. (AP Foto/Tuane Fernandes) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Una columna de ceniza y vapor sale del volcán Popocatépetl mientras un poco de sol alcanza a iluminar una parte de la localidad de Santiago Xalitzintla, México, en la mañana del 25 de mayo de 2023. El Popo, como la gente llama ordinariamente al volcán, ha arrojado ceniza que se ha precipitado en localidades próximas y ha alterado vuelos en el aeropuerto de la cercana Ciudad de México. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Socorristas ayudan a un fanático lque resultó lesionado cuando otros hinchas derribaron un portón que devino en una estampida en la que murieron 12 personas en el estadio Cuscatlán, en San Salvador, El Salvador, el sábado 20 de mayo de 2023. Las autoridades dijeron que centenares de fanáticos se pusieron furiosos porque no les dejaban ingresar a pesar de tener boletos. Empujaron el portón hasta que lo derribaron y en la estampida humana fueron aplastadas y asfixiadas numerosas personas. (AP Foto/Milton Flores) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un miembro del The Leatherback Project (El Proyecto de la Tortuga Baula) para la conservación de ese quelonio sostiene un ejemplar en una copa llena de arena que será liberado en una playa cerca de Armila, Panamá, el sábado 20 de mayo de 2023. Una nueva ley en Panamá permitirá a cualquier ciudadano ser portavoz de las tortugas marinas y podrá defenderlas legalmente. (AP Foto/Arnulfo Franco) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Vista del interior de una vivienda de una sola habitación donde una mujer joven dijo haber abortado sola con píldoras en ese lugar el año anterior, en una zona montañosas no identificada del occidente de Honduras. La imagen fue tomada el domingo 19 de marzo de 2023. Con un celular para chatear con una amiga y un guía anónimo, la mujer, de 27 años, ayuda a otras personas que desean abortar con la ayuda de redes clandestinas en el país. (AP Foto/Ginnette Riquelme) Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.

Fotografía tomada a través de una ventana de vidrio en la que se ve al secretario de Estado para Asuntos del Exterior, la Mancomunidad y el Desarrollo de Gran Bretaña, James Cleverly, al centro y la izquierda, a su llegada a una conferencia de prensa en el Centro Cultural Gabriela Mistral en Santiago, Chile, el lunes 22 de mayo de 2023. (AP Photo/Esteban Felix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Artistas del grupo de danza vertical y circo aéreo CIA Base efectúan su acto durante el Festival Internacional del Circo en las alturas de Río de Janeiro, Brasil, el viernes 19 de mayo de 2023. (AP Foto/Bruna Prado) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

El motociclista de montaña Carlos Barrientos cae de su unidad durante la carrera Challenge cuesta abajo en La Paz, Bolivia, el domingo 21 de mayo de 2023. Más de 100 competidores participaron en la prueba de 3,6 kilómetros (2,23 millas) que comenzó en El Alto para descender hasta la meta en La Paz. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una red es colocada en aguas de la playa de Itaipú para capturar temporalmente a tortugas marinas verdes en un lugar donde se alimentan en Niteroi, Brasil, el miércoles 24 de mayo de 2023. Investigadores del Proyecto Aruana vigilan a las tortugas en peligro de extinción en Itaipú, adonde llegan con sus crías, que permanecen en la zona hasta que alcanzan la madurez para aparearse. (AP Foto/Silvia Izquierdo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.