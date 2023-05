Las mejores fotos de la semana en América Latina

Personas sin hogar y adictos al crack se congregan en el distrito comercial de Santa Efigenia, un importante centro comercial para productos electrónicos, tecnológicos y accesorios en el centro de Sao Paulo, Brasil, el 18 de mayo de 2023. (AP Foto/Andre Penner) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer participa en la procesión del Cristo de Mayo en Santiago, Chile, el 13 de mayo de 2023. Un sismo que remeció Santiago en 1647 arrasó la iglesia de San Agustín, donde solo quedó intacto un crucifijo de Cristo. Cada 13 de mayo, sus fieles salen en procesión con la creencia de que pasear la reliquia por el centro de la ciudad les protegerá de futuras calamidades. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Geoglifos conocidos como las Líneas de Nazca cubren La Pampa de Nazca, Perú, el 17 de mayo de 2023. (AP Foto/Martín Mejía) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El candidato a la presidencia de Argentina Javier Milei llega a la presentación de su libro "El fin de la inflación", en la feria del libro de Buenos Aires, Argentina, el 14 de mayo de 2023. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La instructora de perros policía Adriana Ayala posa con el suyo para una fotografía durante una exhibición para conmemorar el 212do aniversario de la Independencia de Paraguay de España, en Asunción, Paraguay, el 14 de mayo de 2023. (AP Foto/Jorge Sáenz) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una migrante venezolana utiliza una manta de emergencias para protegerse de la lluvia cerca de la orilla del río Bravo en Matamoros, México, el 13 de mayo de 2023. Con el final de las restricciones migratorias activadas por la pandemia del coronavirus en Estados Unidos, los migrantes se adaptan a la nueva legislación para solicitar asilo y a las nuevas vías legales que buscan desalentar la entrada ilegal al país. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Migrantes esperan a las autoridades estadounidenses en la puerta 42, entre una barrera de alambre de púas y el muro fronterizo, vistos desde Ciudad Juárez, México, el 11 de mayo de 2023. Estados Unidos empezará a negar el asilo a los migrantes que lleguen a la frontera con México sin haber solicitado la protección online o en un tercer país por el que hayan cruzado, según una nueva norma publicada el 10 de mayo. (AP Foto/Christian Chávez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

En la imagen, vista del bajo nivel de agua en la represa Canelón Grande, que abastece de agua a la ciudad de Montevideo, en la región de Canelones, Uruguay, el 15 de mayo de 2023. La sequía que afecta a Uruguay ha impulsado a la desalinización de agua potable en la capital y su zona metropolitana tras el descenso del nivel de las reservas próximas. (AP Foto/Santiago Mazzarovich) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una asistente canta durante una misa en Chinese Landing, Guyana, el 16 de abril de 2023. En Guyana hay alrededor de 78.500 amerindios, que representan cerca del 10% de la población del país. Viven en más de 240 comunidades que albergan grandes reservas de oro, como Chinese Landing. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Nertil Marcelin, líder de un grupo comunitario, distribuye machetes entre los residentes como parte de una iniciativa para impedir que las bandas se hagan con el control del vecindario, en el distrito de Delmas, en Puerto Príncipe, Haití, el 13 de mayo de 2023. (AP Foto/Odelyn Joseph) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved