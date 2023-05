Las mejores fotos de la semana en América Latina

Alessandra Bueno Barros, que vive en la calle, observa una actuación de Flavio Falcone, conocido como el doctor payaso, en la zona del centro de Sao Paulo llamada Crackland, en Brasil, el 11 de mayo de 2023. Falcone dirige un programa llamado "Teto, Trampo e Tratamento" ("Techo, trabajo y tratamiento") que realiza actividades sociales con drogadictos. (AP Foto/Andre Penner) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Migrantes haitianos vadean las aguas de un río para cruzar la selva del Darién entre Colombia y Panamá, con la esperanza de llegar a Estados Unidos, el 9 de mayo de 2023. Las restricciones al asilo impuestas por Estados Unidos en relación con la pandemia del coronavirus, conocidas como Título 42, expiraron el 11 de mayo. (AP Foto/Iván Valencia) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un bebé migrante es llevado en una maleta al otro lado del río Bravo, desde Matamoros, México, a Estados Unidos, el 10 de mayo de 2023. Los migrantes se apuraban a cruzar la frontera antes de que expirasen las restricciones al asilo impuestas por Estados Unidos en relación con la pandemia, un cambio que amenaza con poner una carga histórica sobre el azotado sistema migratorio del país. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Migrantes hacen fila entre una barrera de alambre de púas y el muro fronterizo entre México y Estados Unidos, vistos desde Ciudad Juárez, México, el 9 de mayo de 2023. Los migrantes se apuraban a cruzar la frontera antes de que expirasen las restricciones al asilo impuestas por Estados Unidos en relación con la pandemia, un cambio que amenaza con poner una carga histórica sobre el azotado sistema migratorio del país. (AP Foto/Christian Chávez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un migrante gesticula hacia agentes de la Guardia Nacional de Texas que observan desde detrás de un alambre de espino, en la orilla del río Bravo, vistos desde Matamoros, México, el 11 de mayo de 2023. El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden ha presentado medidas más estrictas para sustituir al Título 42, que desde marzo de 2020 ha permitido que las autoridades fronterizas expulsen rápidamente a los migrantes al otro lado de la frontera para evitar la propagación del COVID-19. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez saluda a los aficionados antes de la pelea por el título del campeonato supermediano frente al británico John Ryder, en el Akron Stadium, en Guadalajara, México, el 6 de mayo de 2023. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una fotografía del papa Francisco cuelga junto a un cartel que informa de que el pago con tarjeta se incrementa un 7% en el caso de débito, y un 12% para crédito, en un puesto de frutas y verduras en un mercado en Buenos Aires, Argentina, el 11 de mayo de 2023. Según un reporte reciente de seguridad alimentaria del Banco Mundial, el precio de los alimentos en Argentina sufre una inflación interanual del 107%. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Vania Hernández Portillo, hija de una desaparecida, participa junto a madres de desaparecidos en una marcha para exigir ayuda gubernamental para buscar a sus seres queridos coincidiendo con la celebración del Día de la Madre, en la Ciudad de México, el 10 de mayo de 2023. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un grupo de personas esperan en el mercado Stabroek para cruzar al otro lado del río Demerara, cerca de un barco mercante, en Georgetown, Guyana, el 12 de abril de 2023. Guayana va encamianada a convertirse en el cuarto mayor productor mundial de petróleo en alta mar, por delante de Qatar, Estados Unidos, México y Noruega. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Aficionados de River Plate animan antes del inicio de un partido de liga contra Boca Juniors, en el estadio Monumental, en Buenos Aires, Argentina, el 7 de mayo de 2023.(AP Foto/Gustavo Garello) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved