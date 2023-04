Las mejores fotos de la semana en América Latina

Jinetes esperan el inicio de la cabalgata organizada por el rancho Fénix con motivo del día de San Jorge, en Río de Janeiro, Brasil, el 23 de abril de 2023. El tradicional desfile cumple 25 años cruzando las calles de los vecindarios de Campo Grande y Cosmos, entre una zona urbana y otra rural de la ciudad. (AP Foto/Bruna Prado) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Transeúntes se reúnen alrededor de los cuerpos presuntos miembros de una pandilla a los que una turba prendió fuego tras ser detenidos por la policía mientras circulaban en un auto en la zona de Canape Vert, en Puerto Príncipe, Haití, el 24 de abril de 2023. (AP Foto/Odelyn Joseph) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Santiago Peña, el candidato del gobernante Partido Colorado a la presidencia, llega a un acto electoral en Villa Elisa, Paraguay, el 26 de abril de 2023. Las elecciones generales de Paraguay se celebrarán el 30 de abril. (AP Foto/Jorge Sáenz) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Deportistas indígenas disputan un partido de fútbol durante los Juegos Indígenas, en la comunidad tapirema de Peruíbe, Brasil, el 22 de abril de 2023. Cientos de atletas indígenas participaron durante el fin de semana en su propia versión de los Juegos Olímpicos en el sur del estado de Sao Paulo. Compitieron por medallas en tiro con arco, tiro con cuerda, atletismo y lucha, entre otras disciplinas. (AP Foto/Andre Penner) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Migrantes inician una marcha hacia la Ciudad de México desde Tapachula, en el estado de Chiapas, México, el 23 de abril de 2023. (AP Foto/Edgar Hernández Clemente) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una deportista compite en una prueba de relevos con tronco en la playa de Peruíbe durante los Juegos Indígenas, cerca de la comunidad tapirema de Peruíbe, Brasil, el 23 de abril de 2023. Cientos de atletas indígenas participaron durante el fin de semana en su propia versión de los Juegos Olímpicos en el sur del estado de Sao Paulo. Compitieron por medallas en tiro con arco, tiro con cuerda, atletismo y lucha, entre otras disciplinas. (AP Foto/Andre Penner) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La guardia de honor presidencial, en formación antes de la llegada del presidente de Rumanía, Klaus Iohannis, al palacio presidencia de La Moneda, en Santiago, Chile, el 22 de abril de 2023. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Un luchador de lucha libre mexicana llamado CintaDeOro observa un cuadro de Claude Monet durante la inauguración de una exposición del pintor en el Museo Nacional de Arte de la Ciudad de México, el 26 de abril de 2023 . (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Mía Rodríguez espera el turno de su clase para entrar a la escuela en Salinas, Uruguay, el 14 de febrero de 2023. Antes de tener las manos protésicas, Mía, cuyos dedos no se habían desarrollado del todo, no quería comer junto a sus compañeros y pedía poder hacerlo sola en la cocina. (AP Foto/Matilde Campodonico) 2023 AP

Un pájaro cantor, dentro de una jaula cubierta por una tela en la tienda de Paul Lall, que lleva más de 50 años vendiendo pájaros, en el mercado Stabroek de Georgetown, Guyana, el 20 de abril de 2023. Estos animales son populares entre los guyaneses, que los tienen como mascota o para participar en competiciones de canto, una tradición que se remonta varios siglos. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved