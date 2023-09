La tormenta Ophelia azota Carolina del Norte con fuertes lluvias

The Virginan-Pilot

El oleaje azota la costa en Rudee Inlet, en Virginia Beach, Virginia, el 22 de septiembre de 2023, mientras la tormenta tropical Ophelia se acerca a la zona. (Kendall Warner/The Virginian-Pilot vía AP) The Virginan-Pilot

El viento mueve la copa de las palmeras en Virginia Beach, Virginia, el 22 de septiembre de 2023, mientras la tormenta tropical Ophelia se acerca a la zona. (Kendall Warner/The Virginian-Pilot vía AP) The Virginan-Pilot