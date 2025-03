La peor violencia en Siria en meses reabre las heridas de la guerra civil

Parientes y vecinos se lamentan durante la procesión fúnebre en honor de cuatro integrantes de las fuerzas de seguridad sirias, muertos en enfrentamientos con fuerzas leales al derrocado presidente Bashar Assad, el sábado 8 de marzo de 2025, en el poblado de Al Janoudiya, al oeste de Idlib, Siria. (AP Foto/Omar Albam) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved