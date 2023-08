La NASA reanuda el contacto con la sonda Voyager 2 luego de dos semanas de silencio por un error

Adentrándose cada vez más profundamente en el espacio interestelar a miles de millones de kilómetros de distancia, la Voyager 2 dejó de comunicarse hace dos semanas. Los controladores enviaron la orden equivocada a la nave de 46 años de edad y con ello inclinaron su antena en otra dirección que no era la de la Tierra.

“Solamente como que suspiré. Me derretí en la silla”, dijo a The Associated Press la directora del proyecto, Suzanne Dodd.