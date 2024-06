La lista de especies amenazadas crece en 1.000, aunque esfuerzos de conservación traen esperanza

ARCHIVO - Un lince ibérico en el Parque Nacional de Doñana, in Aznalcázar, en España el 28 de septiembre de 2018. Más de 45.000 especies están en peligro de extinción, 1.000 más que el año pasado, según una organización internacional de conservación que atribuye el incremento a las presiones del cambio climático, las especies invasivas y actividad humana como el tráfico ilegal y la expansión de infraestructuras. (AP Foto/Antonio Pizarro, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.