La familia de hombre baleado por la policía durante una crisis mental recibe 19 millones de dólares

ARCHIVO - Simon y Sally Glass se consuelan en un momento de emoción durante una conferencia de prensa en Denver, el martes 13 de septiembre de 2022. Los padres de un hombre de Colorado 22 años al que un policía mató a tiros cuando sufría una crisis de salud mental reciben 19 millones de dólares del gobierno del estado y agencias locales, según un acuerdo anunciado que también incluye cambios en la formación de los agentes.. (AP Foto/Thomas Peipert, Archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved