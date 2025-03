La desconfianza en la salud pública y la elección personal impulsan el brote de sarampión en Texas

Un niño aferra el dedo de un hombre durante un servicio religioso en la iglesia Comunitaria de Seminole, el domingo 23 de febrero de 2025, en Seminole, Texas. (AP Foto/Julio Cortez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Jennifer Sanchez limpia la cara de su hijo de un año, Saul Escamilla, tras una vacuna en el Departamento de Salud del Condado Ector, el lunes 24 de febrero de 2025, en Odessa, Texas. (AP foto/Julio Cortez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Matt Caldwell, a la izquierda, miembro del Departamento de Bomberos de Lubbock, administra una vacuna de sarampión, paperas y rubeola a Clair May, de 61 años, en el Departamento de Salud de Lubbock, el miércoles 26 de febrero de 2025, en Lubbock, Texas. (AP Foto/Mary Conlon) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Una vista general de Seminole, Texas, el jueves 20 de febrero de 2025. (Eli Hartman/Texas Tribune via AP)