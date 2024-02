Kremlin califica las acusaciones de la viuda de Navalny contra Putin como "insolentes"

Josep Borrell, el jefe de la política exterior de la Unión Europea, pidió el lunes una investigación internacional sobre la muerte de Navalny, pero Peskov indicó que el Kremlin no aceptará ningún pedido de este tipo.

Desde la muerte de Navalny, unas 400 personas han sido detenidas por la policía en Rusia cuando acudían a monumentos en su memoria o en recuerdo de las víctimas de la represión política con velas y flores para homenajear al opositor, según OVD-Info, un grupo que monitorea las detenciones por motivos políticos.

Las autoridades acordonaron algunos de los monumentos en todo el país y retiraban las flores por la noche, aunque seguían apareciendo.

Peskov afirmó el martes que la policía estaba actuando “de acuerdo a la ley” al detener a quienes homenajeaban a Navalny.

Más de 50.000 personas solicitaron al gobierno ruso que devuelva los restos de Navalny a sus familiares, de acuerdo con OVD-Info.

Tras su última condena a 19 años de prisión, Navalny dijo que entendía que estaba “cumpliendo una cadena perpetua, que se mide por la duración de mi vida o por la duración de este régimen”.

En el video del lunes, Navalnaya dijo que “Al matar a Alexei, Putin mató a la mitad de mi, la mitad de mi corazón y la mitad de mi alma".

“Pero me queda otra mitad y me dice que no tengo derecho a rendirme. Continuaré el trabajo de Alexei Navalny”, manifestó.

FUENTE: Associated Press