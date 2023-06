Jurado encuentra a PacifiCorp responsable de los devastadores incendios forestales en Oregon

La demandante Rachelle McMaster se limpia las lágrimas mientras uno de sus abogados la recibe después de que un jurado de Portland, Oregon, le otorgó el lunes 12 de junio de 2023 una indemnización de 4,5 millones de dólares por daños no económicos y alrededor de 150.000 por daños económicos después de determinar que la empresa de servicios públicos PacifoCorp fue responsable de los incendios forestales de 2020. (AP Foto/Andrew Selsky) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved