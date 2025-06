Jueza retrasa de nuevo liberación de Ábrego García por preocupaciones de deportación

Los abogados de Ábrego García habían solicitado a la jueza que retrasara su liberación debido a lo que describieron como "declaraciones contradictorias" por parte del gobierno del presidente Donald Trump sobre lo que sucederá con el ciudadano salvadoreño. Los abogados escribieron en un informe al tribunal el viernes que "no podemos confiar en ninguna representación hecha sobre este tema" por el Departamento de Justicia, añadiendo que "la ironía de esta solicitud no pasa desapercibida para nadie".

El portavoz del Departamento de Justicia, Chad Gilmartin, dijo el jueves a The Associated Press que la agencia tiene la intención de juzgar a Ábrego García por los cargos de tráfico antes de iniciar el proceso de deportación, afirmando que Ábrego García "ha sido acusado de crímenes horribles, incluyendo el tráfico de menores, y no caminará libre en nuestro país nuevamente".