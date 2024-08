Jueza protege a otro grupo de ayuda fronteriza en investigación de Texas

En julio, un juez emitió un dictamen similar con relación a la organización Catholic Charities of the Rio Grande Valley, y otro juez impidió que las autoridades texanas cerraran un albergue para inmigrantes en El Paso.

No se han presentado cargos penales contra ninguno de los grupos, y los abogados de la fiscalía de Paxton le dijeron a Gamble que no tenían interés en iniciar una investigación penal contra Team Brownsville, organización que proporciona alimentos y albergue a solicitantes de asilo que llegan a Estados Unidos.

