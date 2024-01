Jueza ordena a Indiana anular disposición para ucranianos de ley de licencias de conducir

ARCHIVO - Jeffson Saint-Hilaire, de 25 años, habla con la prensa a las puertas del edificio del juzgado federal Bayh, el viernes 17 de noviembre de 2023, en Indianápolis. Una jueza federal le ordenó a Indiana que derogue una cláusula de la ley estatal que les permite a personas que cuentan con un permiso humanitario obtener licencias de conducir, pero sólo si son de Ucrania. La jueza les concedió una orden judicial preliminar el jueves 11 de enero de 2024 a un grupo de inmigrantes haitianos en Indiana que han demandado al estado por la ley recientemente aprobada, y de los que Saint-Hilaire es el principal demandante. (AP Foto/Isabella Volmert, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.