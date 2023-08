Jueza falla que ley de Texas sobre aborto es demasiado restrictiva en embarazos con complicaciones

ARCHIVO - Amanda Zurawski, que desarrolló septicemia y casi murió después de que le impidieron abortar cuando se le rompió la fuente a las 18 semanas de embarazo, izquierda, y Samantha Casiano, que fue obligada a llevar a término un embarazo inviable y dio a luz a un bebé que falleció cuatro horas después de nacer, al centro, de pie junto a su abogada Molly Duane frente al tribunal del condado Travis, el miércoles 19 de julio de 2023, en Austin, Texas. (AP Foto/Eric Gay, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved