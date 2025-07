Jueza evaluará solicitud de Ábrego García para evitar su deportación

Copyright 2025 Associated Press. All rights reserved

Partidarios de Kilmar Ábrego García se manifiestan frente a un tribunal en Greenbelt, Maryland, donde estaba programada una audiencia para devolverlo a Maryland, el lunes 7 de julio de 2025. (AP Foto/Mark Schiefelbein) Copyright 2025 Associated Press. All rights reserved

Pero el fiscal federal Jonathan Guynn dijo el lunes a la jueza federal de distrito Paula Xinis en Maryland que el gobierno planea deportarlo a un país que no sea El Salvador.

Un juez federal en Nashville, Tennessee, se estaba preparando para liberar a Ábrego García, determinando que no era un riesgo de fuga ni un peligro. Pero el juez ha accedido a mantener a Ábrego García tras las rejas a petición de su equipo legal por preocupaciones de deportación.

Los abogados de Ábrego García han pedido a ese juez que retrase su liberación hasta una audiencia en la corte el 16 de julio en Nashville para considerar una solicitud de los fiscales de revocar la orden de liberación de Ábrego García mientras espera el juicio.

Mientras tanto, la esposa de Ábrego García está demandando al gobierno federal por la deportación de su esposo en marzo a El Salvador y está tratando de evitar que sea expulsado nuevamente. Su demanda está siendo manejada por Xinis, la jueza en Maryland.

Xinis programó la audiencia del jueves a la 1 de la tarde en Greenbelt para discutir la propuesta de los abogados de Ábrego García de ordenar al gobierno de Estados Unidos llevarlo a Maryland para esperar el juicio.

Guynn, el abogado del Departamento de Justicia, dijo a Xinis el lunes que ella no tenía la jurisdicción para decidir dónde debe estar detenido Ábrego García. Xinis respondió preguntando por qué no podía ordenar un "paso intermedio" para asegurar que Ábrego García no sea "llevado nuevamente".

Cuando la administración deportó a Ábrego García en marzo, violó la orden de un juez federal de 2019 que protegía a Ábrego García de ser enviado a su país natal. El juez de inmigración había determinado que Ábrego García probablemente enfrentaría persecución por parte de pandillas locales que lo habían aterrorizado a él y a su familia.

La administración afirmó que deportó a Ábrego García porque estaba en la pandilla MS-13, aunque Ábrego García no fue acusado y niega la acusación.

Ábrego García fue enviado a una notoria megacárcel en El Salvador, donde dice que fue golpeado y sometido a tortura psicológica. El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ha negado las acusaciones.

____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press