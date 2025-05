Jueza en EEUU rechaza argumentos de que los chatbots de IA tienen derechos de libre expresión

En un comunicado, un portavoz de Character.AI se refirió a una serie de características de seguridad que la empresa ha implementado, incluidas medidas de protección para niños y recursos de prevención del suicidio que se anunciaron el día en que se presentó la demanda.

"Nos importa profundamente la seguridad de nuestros usuarios, y nuestro objetivo es proporcionar un espacio que sea atractivo y seguro", decía el comunicado.

Los abogados de los desarrolladores quieren que se desestime el caso porque dicen que los chatbots merecen protecciones de la Primera Enmienda, y un fallo en contra podría tener un "efecto paralizante" en el sector de la IA.

En su orden del miércoles, la magistrada federal de distrito Anne Conway rechazó algunos de los alegatos de los demandados sobre la libertad de expresión, diciendo que ella "no está preparada" para sostener que las palabras que emiten los chatbots constituyen un discurso "en esta etapa".

Conway sí encontró que Character Technologies puede reivindicar los derechos de sus usuarios garantizados por la Primera Enmienda, quienes, según ella, tienen derecho a recibir el "discurso" de los chatbots. Determinó también que Garcia puede seguir adelante con las afirmaciones de que Google puede ser considerado responsable por su supuesto papel en ayudar a desarrollar Character.AI. Algunos de los fundadores de la plataforma habían trabajado previamente en desarrollar IA en Google, y la demanda dice que el gigante tecnológico estaba "consciente de los riesgos" de la tecnología.

"Estamos muy en desacuerdo con esta decisión", declaró José Castañeda, portavoz de Google. "Google y Character AI son totalmente independientes, y Google no creó, diseñó ni gestionó la aplicación de Character AI ni ningún componente que forme parte de ella".

Independientemente de cómo se desenvuelva la demanda, Lidsky dice que el caso es una advertencia sobre "los peligros de confiar nuestra salud emocional y mental a las empresas de IA".

"Es una advertencia para los padres de que las redes sociales y los dispositivos de IA generativa no siempre son inofensivos", manifestó.

___

NOTA DEL EDITOR: Si usted o alguien que conoce necesita ayuda, la línea nacional de prevención del suicidio y crisis en Estados Unidos está disponible llamando o enviando un mensaje de texto al 988.

___

Kate Payne es integrante del cuerpo de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa nacional de servicio sin fines de lucro que coloca periodistas en redacciones locales para informar sobre temas poco cubiertos.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press