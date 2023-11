Jueza de Colorado dice que Trump cometió insurrección, pero rechaza intento de quitarlo de boletas

En su veredicto, Wallace dijo que encontró que Trump de hecho “sí incurrió en insurrección” el 6 de enero, y descartó los argumentos de sus abogados de que simplemente estaba haciendo uso de su libertad de expresión. Normalmente, eso bastaría para descalificarlo con base en la Sección Tres, pero dijo que no podía hacerlo en el caso de un candidato presidencial.

La Sección Tres no se refiere específicamente a la presidencia, como sí lo hace para miembros del Senado o de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. En su lugar, la cláusula se refiere a “electores de presidente y vicepresidente”, junto con puestos civiles y militares.

“Estos casos representan los intentos políticos más cínicos y descarados por parte de demócratas desesperados para interferir en las próximas elecciones presidenciales”, manifestó Cheung en un comunicado.

El grupo que presentó el caso, Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, dijo que apelaría ante el Corte Suprema de Colorado.

Tanto si se trata del caso de Colorado como de otro presentado en otro estado, es probable que la cuestión llegue en última instancia a la Corte Suprema federal, que nunca se ha pronunciado sobre la Sección Tres. El grupo que demanda en el caso de Michigan, Free Speech for People, interpuso una apelación el jueves en un tribunal estatal.

Expertos jurídicos dijeron que es significativo que Wallace hallara que Trump había incurrido en insurrección. Ella escribió que estaba de acuerdo con el alegato de los denunciantes de que él “incitó” el ataque.

“Es un fallo sorprendente que un tribunal concluya que un expresidente participó en una insurrección contra Estados Unidos”, dijo Derek Muller, un profesor de derecho de Notre Dame que ha seguido de cerca el caso. “Y hay una buena posibilidad de que, en apelación, un tribunal lo excluya de las boletas".

