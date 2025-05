Juez prohíbe a autoridades migratorias de EEUU revocar estatus legal de estudiantes internacionales

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Una protesta en la Universidad Internacional de Florida contra los recortes en el financiamiento federal y contra un acuerdo en que la escuela se asociaría con la agencia migratoria, en el campus de esa escuela en Miami, el 17 de abril del 2025. (AP foto/Rebecca Blackwell)

La mayoría de los tribunales que escuchan este tipo de casos han otorgado protecciones a la persona que demanda, pero White afirmó que las acciones del gobierno "han causado estragos no solo en las vidas de los demandantes aquí, sino también en los no inmigrantes F-1 en situaciones similares en Estados Unidos y continúan haciéndolo".

Los abogados del gobierno dicen que la administración está ejerciendo su prerrogativa de administrar la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Dicen que los estudiantes no necesitan las protecciones del tribunal porque la agencia migratoria reinstauró el estatus legal y estaba enviando cartas de reactivación de estatus a los estudiantes afectados.

Pero White consideró que esas acciones eran insuficientes. Dijo que la revocación errónea permanecía en el registro de los estudiantes, afectando su capacidad para obtener una nueva visa o cambiar su estatus de no inmigrante . Algunos estudiantes todavía están lidiando con las consecuencias de las terminaciones previas y no hay garantía de que no tendrán su estatus legal revocado nuevamente de manera arbitraria.

También reprendió a la administración por revelar nuevas políticas o nuevas acciones en un aparente intento de satisfacer las preocupaciones de los tribunales.

“No está claro cómo terminará este juego de golpear al topo a menos que se prohíba a los Demandados eludir sus propias regulaciones obligatorias”, escribió White.

Una encuesta del Centro de Investigación de Asuntos Públicos de The Associated Press-NORC encontró que incluso las revocaciones de visas para estudiantes que participaron en protestas pro-palestinas son más impopulares que populares. Aproximadamente la mitad de los adultos en el país se oponen a esta política, y solo 3 de cada 10 la apoyan. Entre los adultos con educación universitaria, 6 de cada 10 se oponen firmemente, en comparación con 4 de cada 10 que no son graduados universitarios.

