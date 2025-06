Juez impide que operador de cárcel privada albergue a inmigrantes en Kansas City

Un juez impidió que CoreCivic --un operador privado de prisiones-- albergue a inmigrantes que enfrentan posible deportación en una instalación que la empresa ahora llama el Centro de Recepción Regional del Centro-Norte el miércoles 4 de junio de 2025, en Leavenworth, Kansas, fotografiado aquí el lunes 3 de marzo de 2025, a menos que pueda obtener un permiso de las autoridades municipales. (AP Foto/Nick Ingram) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.