Juez federal bloquea ley de Texas que permitiría a policía arrestar a migrantes

ARCHIVO - Migrantes que cruzaron el rio Bravo (o Grande) y entraron sin autorización a Estados Unidos desde México forman una fila para ser procesados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. el 23 de septiembre de 2023, en Eagle Pass, Texas. (AP Foto/Eric Gay, archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved