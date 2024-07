Judíos de Daguestán están decididos a reconstruir tras los ataques recibidos en esta región rusa

ARCHIVO - En esta fotografía tomada de un video publicado por el canal en Telegram del jefe de la república rusa de Daguestán el lunes 24 de junio de 2024, el gobernador de Daguestán, Serguei Melikov, al centro, visita la sinagoga Kele-Numaz dañada por un atentado, en Derbent, Rusia. (Canal en Telegram del jefe de la república rusa de Daguestán, vía AP, archivo) The Telegram Channel of the head of Dagestan Republic of Russia