“Joker: Folie à Deux” llega al primer lugar en taquillas, pero luego decepciona

© 2022 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved

Esta imagen proporcionada por Warner Bros. Pictures muestra a los actores Lady Gaga, derecha, y Joaquin Phoenix en una escena de "Joker: Folie à Deux". (Niko Tavernise/Warner Bros. Pictures vía AP) © 2022 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved

El segundo lugar fue para “The Wild Robot” de Universal y DreamWorks Animation, que sumó 18,7 millones de dólares en su segundo fin de semana, elevando su total nacional a casi 64 millones de dólares. A nivel mundial, ha ganado más de 100 millones de dólares. “Beetlejuice” de Warner Bros. obtuvo el tercer lugar en el quinto fin de semana.

Venta estimada de boletos de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore:

“Joker: Folie à Deux”, 40 millones de dólares.

“The Wild Robot”, 18,7 millones

“Beetlejuice Beetlejuice”, 10,3 millones

“Transformers One”, 5,4 millones

“Speak No Evil”, 2,8 millones

“Sam and Colby: The Legends of Paranormal”, 1,8 millones

“White Bird”, 1,5 millones

“Deadpool y Wolverine”, 1,5 millones

“The Substance”, 1,3 millones

“Megalópolis”, 1,1 millones de dólares.

FUENTE: Associated Press