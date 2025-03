JD Vance tiene el momento que esperaba para amonestar al ucraniano Zelenskyy

El presidente Donald Trump, al centro a la derecha, dialoga con el mandatario ucraniano Volodymyr Zelenskyy, al centro a la izquierda, mientras el secretario de Estado Marco Rubio, --sentado, segundo de derecha a izquierda-- y el vicepresidente JD Vance --a la derecha de Rubio-- escuchan en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el viernes 28 de febrero de 2025, en Washington. (AP Foto/Mystyslav Chernov) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved