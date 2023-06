Jagger y su pareja piden 3,5 millones por su casa en Florida

ARCHIVO - Mick Jagger, de los Rolling Stones, canta durante una actuación en el estadio Groupama, en las afueras de Lyon, en el centro de Francia, durante un concierto de su gira europea "Sixty" (Sesenta), el 19 de julio de 2022. (AP Foto/Laurent Cipriani, Archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.