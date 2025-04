Israel libera a médico de Gaza detenido tras muerte de 15 rescatistas

Asaad Al-Nsasrah, un paramédico de la Media Luna Roja cuyos colegas fueron muertos por el ejército israelí en Gaza, llega al Hospital Al-Aqsa en Deir al-Balah, Franja de Gaza, el 29 de abril del 2025. (AP foto/Abdel Kareem Hana) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.