Israel confirma que el cuerpo hallado en Gaza es el de Hamzah AlZayadni, de 23 años

Miembros de la comunidad beduina cargan con el cuerpo de Yosef Al Zaydani, quien estaba retenido por Hamás en Gaza, un día después de que el ejército de Israel dijo que recuperó su cadáver en un túnel en el sur de Gaza, durante su funeral en Rahat, en el sur de Israel, el 9 de enero de 2025. (AP Foto/Mahmoud Illean) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.