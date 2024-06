Inundaciones en Florida obligan a cancelar vuelos, dejan autos varados en calles anegadas

Jim Comunale y Pam Mervos caminan por la calle Arthur mientras fuertes lluvias inundan el vecindario el miércoles 12 de junio de 2024 en Hollywood, Florida. (Matias J. Ocner/Miami Herald via AP) Miami Herald Staff

Esta imagen aérea tomada de un video muestra varios automóviles varados en una calle en el condado de Miami-Dade, Florida, el jueves 13 de junio de 2024. (AP Foto/Daniel Kozin) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.