Inmigrantes mexicanos en Tennessee lamentan pérdida de familiares debido al huracán Helene

Daniel Delgado se inclina para tocar una fotografía de su esposa Monica Hernandez, quien falleció en la planta Impact Plastics durante una inundación provocada por el huracán Helene, en una vigilia en honor de las víctimas de la tragedia, el jueves 3 de octubre de 2024, en Erwin, Tennessee. (AP Foto/Jeff Roberson) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.