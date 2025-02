Iniciativa en Utah busca flexibilizar las reglas sobre transfusiones de sangre

Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

La ley federal permite las donaciones directas, que por lo general involucran a un amigo o familiar del paciente que donan sangre para su procedimiento. Pero las solicitudes pasan por un riguroso proceso de selección que la patrocinadora del proyecto de ley, una opositora declarada de las vacunas, dijo que esto no brinda a los pacientes suficiente elección personal en sus decisiones médicas.

Los hospitales y recolectores de sangre como la Cruz Roja Americana actualmente tienen amplia discreción para decidir si es seguro y factible que un paciente use su propia sangre o la de un donante elegido. Muchas instalaciones vieron un aumento en las solicitudes durante la pandemia de COVID-19 debido a preocupaciones sobre la transmisión de vacunas a través de la sangre que, según los profesionales médicos, son infundadas.

La propuesta republicana, que ahora se dirige al Senado, establece que los proveedores de salud de Utah ya no pueden impedir que alguien aporte su propia sangre, excepto en emergencias. Los hospitales no serían responsables por ninguna lesión o muerte que pueda resultar por el uso de la sangre.

Legislaciones similares están siendo consideradas en Texas y se plantearon en sesiones legislativas anteriores en Iowa y Kentucky, pero no fueron aprobadas.

“Este proyecto de ley me fue presentado por pacientes que han solicitado usar donaciones de sangre directas, incluyendo su propia sangre, en hospitales de Utah y han sido rechazados”, dijo la legisladora Kristen Chevrier, patrocinadora del proyecto de ley. “Sus situaciones son serias y delicadas”.

La republicana de Highland argumentó que los pacientes deberían poder recibir sangre de personas en las que confían, en lugar de pasar por bancos de sangre que no revelan a los pacientes el historial médico de sus donantes.

Antes de ser legisladora, Chevrier lideró múltiples organizaciones que advertían contra la vacunación contra el COVID-19 y lucharon contra los requisitos de vacunación impuestos por escuelas y empleadores. Ella y otros partidarios han reconocido que el proyecto de ley permitiría a los pacientes que desconfían de las vacunas contra el COVID-19 elegir donantes con un estatus similar de no vacunados.

Según la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), la justificación para tales solicitudes “no está respaldada por ninguna evidencia médica o científica”. Los componentes de la vacuna no se replican a través de transfusiones de sangre ni alteran el ADN de un receptor de sangre, lo que significa que un paciente no vacunado no podría recibir la vacuna contra COVID-19 a través de la sangre de un donante vacunado.

Las solicitudes para usar sangre de un donante conocido a menudo son impulsadas por la preferencia del paciente más que por una necesidad médica, dijo Daniel Parra de la Cruz Roja Americana, el mayor recolector de sangre en Utah. Un aumento en esas solicitudes desviaría recursos de aquellos que requieren atención que salva vidas, advirtió.

“Este proyecto de ley crearía impactos innecesarios y perjudiciales en la entrega de sangre que salva vidas a los pacientes”, señaló Parra a The Associated Press. “Si bien este proyecto de ley puede ser bien intencionado, no ofrece ningún beneficio para la salud pública y podría impactar negativamente la atención al paciente”.

Kristina Pexton, especialista en transfusiones de sangre en un hospital de Utah, dijo a los legisladores en una reciente audiencia de comité que le preocupaba que el proyecto de ley ejerciera presión sobre el sistema.

Las donaciones directas también conllevan un mayor riesgo que el suministro de sangre comunitario, advirtió Parra. Familiares y amigos pueden sentir presión para donar y podrían no ser completamente transparentes sobre su historial de salud, lo que, según él, aumenta el riesgo de que el receptor contraiga una enfermedad infecciosa.

No hay evidencia de que los pacientes puedan seleccionar donantes más inocuos que los que proporciona el sistema de sangre voluntario. Aún así, varios residentes dijeron a los legisladores que la elección era importante para ellos.

“En algo tan personal como nuestra atención médica, algo que es especialmente tan personal como la sangre, siempre deberíamos tener esa opción”, opinó Gayle Ruzicka.

