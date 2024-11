Inicia juicio por tráfico de personas tras muerte de familia india en frontera Canadá-EEUU

ARCHIVO - Anuncios carreteros en las afueras de Emerson, Canadá, el 20 de enero de 2022. (John Woods/The Canadian Press via AP, File)

Jagdish Patel, de 39 años, murió junto con su esposa, Vaishaliben, que tenía alrededor de 35 años, y con su hija de 11 años, Vihangi, y su hijo de 3 años, Dharmik. Patel es un apellido común en la India y las víctimas no estaban relacionadas con Harshkumar Patel, quien se ha declarado no culpable, al igual que Shand.

El abogado de Harshkumar Patel, Thomas Leinenweber, dijo a The Associated Press que su cliente llegó a América para huir de la pobreza y crear una vida mejor para sí mismo y ahora “está injustamente acusado de participar en este horrible crimen. Tiene fe en el sistema de justicia de su país adoptivo y cree que la verdad saldrá a la luz en el juicio”. Los abogados de Shand no respondieron a los mensajes.

