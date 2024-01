Informe destaca "fallas en cascada" de acción policial durante masacre en escuela de Uvalde, Texas

El artista Abel Ortiz, 2do derecha, acompaña al secretario de Justicia, Merrick Garland, derecha, y a la subsecretaria Vanita Gupta, en una recorrida de los murales que recuerdan a las víctimas de la masacre de 2022 en la escuela en Uvalde, Texas, 17 de enero de 2024. (AP Foto/Eric Gay) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved